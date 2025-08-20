Trio é preso por aplicar golpes financeiros contra idosos
Prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil, em fraudes realizadas contra 10 idosos.
A Operação Falso Crédito, deflagrada na manhã desta terça-feira (19), no município de Serrinha, resultou na prisão preventiva de dois homens e uma mulher, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. De acordo com as investigações, a casal administrava um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), para a contratação dos serviços.
