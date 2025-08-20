Trio é preso por aplicar golpes financeiros contra idosos Prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil, em fraudes realizadas contra 10 idosos. Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trio é preso por aplicar golpes financeiros contra idosos Sociedade Online

A Operação Falso Crédito, deflagrada na manhã desta terça-feira (19), no município de Serrinha, resultou na prisão preventiva de dois homens e uma mulher, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. De acordo com as investigações, a casal administrava um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), para a contratação dos serviços.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes das prisões no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Adelson Carvalho se revolta com caso de homem que decepou patas de cavalo

Adelson Carvalho critica violência e conformismo na Bahia

Petrobras inicia construção de quatro novos navios no Brasil