Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% ao Brasil O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta quarta-feira (29), o decreto que eleva a tarifa adicional de... Sociedade Online|Do R7 30/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% ao Brasil Sociedade Online

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta quarta-feira (29), o decreto que eleva a tarifa adicional de 40% para 50%, sobre produtos brasileiros. De acordo com comunicado divulgado pela Casa Branca, o decreto foi imposto "para lidar com políticas, práticas e ações recentes do Governo do Brasil que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para entender todos os detalhes dessa decisão impactante.

Leia Mais em Sociedade Online:

Secult-BA abre novas vagas temporárias na área da cultura

Medida de Trump bloqueia bens de Moraes em solo americano

CCR Metrô reforça operação para jogo do Bahia