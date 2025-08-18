Logo R7.com
Trump pretende reunir os presidentes de Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18), que pretende ligar para o presidente da Rússia, Vladimir...

Trump pretende reunir os presidentes de Rússia e Ucrânia Sociedade Online

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18), que pretende ligar para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois de se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A intenção do presidente americano é que os três governantes possam se reunir.

