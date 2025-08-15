Logo R7.com
Turistas ficam perdidos em Cachoeira durante Festa da Boa Morte

Durante o programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho repercutiu a denúncia de um ouvinte identificado...

Durante o programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho repercutiu a denúncia de um ouvinte identificado como Paulo, morador de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Segundo ele, a cidade está abandonada em pleno período da tradicional Festa da Boa Morte. A principal queixa é a falta de guias turísticos para orientar os visitantes, o que estaria gerando confusão e desorganização nas ruas do centro histórico.

Para saber mais sobre essa situação preocupante e as críticas feitas à Prefeitura de Cachoeira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

