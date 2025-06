Último dia! Confira programação do São João no Parque de Exposições nesta segunda-feira (23) A entrada segue sendo gratuita e conta com apresentações de Pablo, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e banda Parangolé. Sociedade Online|Do R7 23/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h17 ) twitter

Chegou o último dia de programação do São João 2025 no Parque de Exposições! Esta segunda-feira (23), finaliza com diversos ritmos musicais na véspera do feriado oficial.

