Uneb fará feira de saúde neste sábado Objetivo do evento é oferecer atendimentos à comunidade Sociedade Online|Do R7 19/03/2025 - 17h38 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h38 )

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), realizará neste sábado (22), as 10 horas, na praça de Praia Grande, no bairro Ilha de Maré em Salvador. A ação veio por meio do “Coletivo Afrocentrar Saúde”, e o objetivo é ofertar atendimentos a comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as atividades que serão oferecidas!

