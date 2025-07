URGENTE: duas embarcações colidem na Baía de Todos-os-Santos Na tarde desta terça-feira (22), ocorreu uma colisão entre um Catamarã com turistas e um barco de pescas com três tripulantes, que... Sociedade Online|Do R7 22/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

URGENTE: duas embarcações colidem na Baía de Todos-os-Santos Sociedade Online

Na tarde desta terça-feira (22), ocorreu uma colisão entre um Catamarã com turistas e um barco de pescas com três tripulantes, que opera a linha Morro de São Paulo, na região da Baía de Todos-os-Santos em Caixa Pregos. Em imagens transmitidas pela Record Bahia, é possível ver pessoas com coletes salva-vidas à deriva no mar, não houve nenhum afogamento ou feridos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Vitória tem desfalques para jogo contra o Sport

Oposição chama de “censura” a proibição de Hugo Motta

Manchester United avalia contratar Emiliano Martínez