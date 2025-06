Vai ter reforço? Tudo sobre a volta do Vitória e o jogo contra o Confiança No destaque esportivo desta quinta (26), Wilton Matos traz tudo sobre a reapresentação dos jogadores, marcada para próxima sexta (27... Sociedade Online|Do R7 26/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vai ter reforço? Tudo sobre a volta do Vitória e o jogo... Sociedade Online

No destaque esportivo desta quinta (26), Wilton Matos traz tudo sobre a reapresentação dos jogadores, marcada para próxima sexta (27) às 15 horas. Tem bastidor, expectativa de reforços e, claro, projeções para o duelo contra o Confiança, no dia 8, pela Copa do Nordeste.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro do clima no vestiário!

Leia Mais em Sociedade Online:

Fair Play no Futebol Brasileiro: Utopia ou Possibilidade?

Salvador: confira vagas de emprego para esta quinta-feira (26)

Fraude em concursos: mandados são cumpridos na Bahia e Sergipe