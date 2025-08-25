Logo R7.com
Veja a entrevista completa de Ângelo Magalhães, diretor de Iluminação Pública de Salvador

Em entrevista ao programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade, nesta segunda-feira (25), o diretor de Iluminação Pública de Salvador...

Sociedade Online

Em entrevista ao programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade, nesta segunda-feira (25), o diretor de Iluminação Pública de Salvador, Ângelo Magalhães, falou sobre os principais desafios e projetos em andamento na capital baiana.

Para saber mais sobre os desafios enfrentados e as soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

