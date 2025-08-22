Logo R7.com
Veja a entrevista completa de Fábio Mota na Rádio Sociedade

Nesta sexta-feira (22), a Rádio Sociedade da Bahia recebeu o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, que revelou bastidores...

Nesta sexta-feira (22), a Rádio Sociedade da Bahia recebeu o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, que revelou bastidores do rubro-negro baiano. Na entrevista, conduzida por Adelson Carvalho, durante o Sociedade Urgente, o presidente trouxe em detalhes diversos assuntos voltados para o ecossistema do Leão da Barra.

