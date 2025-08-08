Vendas para o Dia dos Pais decepcionam ambulantes no Centro de Salvador Às vésperas do Dia dos Pais, a Rádio Sociedade da Bahia foi às ruas do comércio de Salvador para conferir o movimento e o clima entre... Sociedade Online|Do R7 08/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vendas para o Dia dos Pais decepcionam ambulantes no Centro de Salvador Sociedade Online

Às vésperas do Dia dos Pais, a Rádio Sociedade da Bahia foi às ruas do comércio de Salvador para conferir o movimento e o clima entre os vendedores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes sobre as vendas e a expectativa dos ambulantes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Polícia Civil deflagra operação contra fraudes à seguradora

Polícia cumpre mandados contra grupo criminoso no sudoeste baiano

Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 143 quilos de ouro maciço