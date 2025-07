Vestigio em roupa da vítima revela autor de estupro cometido há 11 anos O autor de um estupro cometido em 2014 foi indeitifcado pela Polícia Técnica da Bahia, por meio de vestígios genéticos coletados na... Sociedade Online|Do R7 04/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h57 ) twitter

Vestigio em roupa da vítima revela autor de estupro cometido há 11... Sociedade Online

O autor de um estupro cometido em 2014 foi indeitifcado pela Polícia Técnica da Bahia, por meio de vestígios genéticos coletados na roupa íntima da vítima. O resultado foi obtido após a inserção de uma nova amostra no Banco de Perfis Genéticos de Crimes Sexuais, que gerou uma correspondência automática com o material coletado na época do crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

