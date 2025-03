Vice-presidente a UPB, Kitty Guimarães, fala sobre papel da entidade na Bahia A declaração foi feita em entrevista ao Balanço Geral, programa da Rádio Sociedade da Bahia, que acompanhou a cerimônia de posse diretamente... Sociedade Online|Do R7 28/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vice-presidente a UPB, Kitty Guimarães, fala sobre papel da entidade na Bahia

A Vice-presidente Administrativo da União dos Municípios da Bahia (UPB), Kitty Guimarães (AVANTE), prefeita de Taperoá, cidade da região do Baixo Sul da Bahia, falou sobre o papel da entidade no estado. A declaração foi feita em entrevista ao Balanço Geral, programa da Rádio Sociedade da Bahia, que acompanhou a cerimônia de posse diretamente do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa!

Leia Mais em Sociedade Online:

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 40 milhões

Roberta Santana defende fortalecimento da rede hospitalar e critica politização da regulação

Jerônimo Rodrigues confirma Centro de Pesquisa e Inovação da BYD na Bahia