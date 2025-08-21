Visitante é flagrada tentando entrar em presídio com drogas Mulher tentou enganar os agentes prendendo o material ilícito na região torácica, mas foi flagrada pelas imagens. Sociedade Online|Do R7 21/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Visitante é flagrada tentando entrar em presídio com drogas Sociedade Online

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) divulgou, nesta quinta-feira (21), que uma visitante foi presa ao tentar entrar no Conjunto Penal de Eunápolis (CPEu) com drogas. De acordo com a Seap, o flagrante ocorreu na terça-feira (19), com a ajuda da tecnologia do bodyscan. O caso resultou na apreensão de 174 gramas de substância análoga à maconha e haxixe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em Sociedade Online:

“Um dos crimes mais violentos que já registramos”, diz Adelson Carvalho sobre feminicídio em Lauro de Freitas

Bahia vence no apagar das luzes e chega à final da Copa do Nordeste

PMBA intensifica combate ao crime com duas grandes operações simultâneas