Visitante é flagrada tentando entrar em presídio com drogas

Mulher tentou enganar os agentes prendendo o material ilícito na região torácica, mas foi flagrada pelas imagens.

Sociedade Online|Do R7

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) divulgou, nesta quinta-feira (21), que uma visitante foi presa ao tentar entrar no Conjunto Penal de Eunápolis (CPEu) com drogas. De acordo com a Seap, o flagrante ocorreu na terça-feira (19), com a ajuda da tecnologia do bodyscan. O caso resultou na apreensão de 174 gramas de substância análoga à maconha e haxixe.

