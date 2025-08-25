Visitas são suspensas na Cadeia Pública de Salvador após casos de catapora
As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados...
As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados com catapora. A informação foi divulgada no sábado (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que adotou medidas de controle para conter a disseminação do vírus varicela-zóster.
As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados com catapora. A informação foi divulgada no sábado (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que adotou medidas de controle para conter a disseminação do vírus varicela-zóster.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: