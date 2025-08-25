Visitas são suspensas na Cadeia Pública de Salvador após casos de catapora As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados com catapora. A informação foi divulgada no sábado (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que adotou medidas de controle para conter a disseminação do vírus varicela-zóster.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas.

Leia Mais em Sociedade Online:

Mais de 150 jovens são conduzidos à delegacia no Rio após furtos e vandalismo

Tiroteios assustam moradores na Boca do Rio durante o fim de semana

PF desarticula ponto de armazenamento de drogas em cidade no oeste da Bahia