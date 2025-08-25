Logo R7.com
Visitas são suspensas na Cadeia Pública de Salvador após casos de catapora

As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

As visitas foram suspensas por sete dias em um dos pavilhões da Cadeia Pública de Salvador (CPSA) após quatro detentos serem diagnosticados com catapora. A informação foi divulgada no sábado (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que adotou medidas de controle para conter a disseminação do vírus varicela-zóster.

