Vítimas relatam momento do acidente no Catamarã As vítimas do acidente envolvendo a colisão entre o Catamarã e um barco de pesca na tarde desta terça-feira (22), começam a desembarcar... Sociedade Online|Do R7 22/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vítimas relatam momento do acidente no Catamarã Sociedade Online

As vítimas do acidente envolvendo a colisão entre o Catamarã e um barco de pesca na tarde desta terça-feira (22), começam a desembarcar no terminal marítimo de Salvador, próximo ao Mercado Modelo. Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, Maria Júlia, uma das pessoas que estavam na embarcação, contou detalhes sobre o acidente. “Eu não vi como tudo aconteceu, só me recordo de ter ouvido um estrondo bem alto e visto um barco partido no meio e muita gente se desesperando”, comentou.

Para mais detalhes sobre o acidente e os relatos das vítimas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Resgatados do acidente com Catamarã chegam a Salvador

Treze vítimas do acidente com catamarã já foram atendidas

Casos de sarampo são registrados no Tocantins