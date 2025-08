Vitória cede empate e segue perto da zona de rebaixamento no Brasileirão Na noite deste domingo (3), no estádio Barradão, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o Palmeiras, após abrir vantagem de dois gols. Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h18 ) twitter

O Vitória desperdiçou uma ótima oportunidade de somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (3), no estádio Barradão, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o Palmeiras, após abrir vantagem de dois gols. O resultado gerou frustração entre jogadores e torcedores, que viram a vitória escapar nos minutos finais.

