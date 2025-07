Vitória com mudanças para encarar sensação do Brasileirão O Vitória terá desfalques para enfrentar o Mirassol no próximo sábado (26), pela 17ª rodada do campeonato brasileiro, às 18h30, no... Sociedade Online|Do R7 24/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h38 ) twitter

Vitória com mudanças para encarar sensação do Brasileirão Sociedade Online

O Vitória terá desfalques para enfrentar o Mirassol no próximo sábado (26), pela 17ª rodada do campeonato brasileiro, às 18h30, no estádio Campos Maia. O atacante Léo Pereira ficou de fora da lista de relacionados por opção técnica, Matheusinho sofreu uma lesão na partida contra o Sport e também não viaja com a equipe e o atacante Erick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades do Vitória!

