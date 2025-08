Vitória com reforços para enfrentar o Palmeiras Após crise, o Vitória dá sinais de recuperação sob o comando de Fábio Carille. A equipe que chegou a acumular oito jogos sem vencer... Sociedade Online|Do R7 03/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 08h57 ) twitter

Vitória com reforços para enfrentar o Palmeiras Sociedade Online

Após crise, o Vitória dá sinais de recuperação sob o comando de Fábio Carille. A equipe que chegou a acumular oito jogos sem vencer, agora soma quatro partidas de invencibilidade e tenta dar sequência à boa fase neste domingo (3), quando enfrenta o Palmeiras, às 19h30, no Barradão. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão e marca o encontro de dois times diferentes na tabela: o Rubro-Negro, na 15ª colocação, quer se afastar do Z-4, enquanto o Verdão, em 3º com 32 pontos, busca se aproximar do Flamengo, primeiro colocado com 36 pontos.

