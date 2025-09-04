Vitória confirma Rodrigo Chagas, apresenta novo auxiliar técnico e elenco treina no Barradão Na sala de imprensa o presidente do clube, Fábio Mota, confirmou a efetivação de Rodrigo Chagas como treinador da equipe profissional... Sociedade Online|Do R7 04/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h59 ) twitter

Na sala de imprensa o presidente do clube, Fábio Mota, confirmou a efetivação de Rodrigo Chagas como treinador da equipe profissional e a contratação de Cléber dos Santos como auxiliar técnico. Cléber trabalhou com Zé Ricardo em passagens anteriores por outros clubes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades do Vitória!

