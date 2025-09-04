Logo R7.com
Vitória confirma Rodrigo Chagas, apresenta novo auxiliar técnico e elenco treina no Barradão

Na sala de imprensa o presidente do clube, Fábio Mota, confirmou a efetivação de Rodrigo Chagas como treinador da equipe profissional...

Na sala de imprensa o presidente do clube, Fábio Mota, confirmou a efetivação de Rodrigo Chagas como treinador da equipe profissional e a contratação de Cléber dos Santos como auxiliar técnico. Cléber trabalhou com Zé Ricardo em passagens anteriores por outros clubes.

