Vitória confirma Rodrigo Chagas, apresenta novo auxiliar técnico e elenco treina no Barradão
Na sala de imprensa o presidente do clube, Fábio Mota, confirmou a efetivação de Rodrigo Chagas como treinador da equipe profissional...
Na sala de imprensa o presidente do clube, Fábio Mota, confirmou a efetivação de Rodrigo Chagas como treinador da equipe profissional e a contratação de Cléber dos Santos como auxiliar técnico. Cléber trabalhou com Zé Ricardo em passagens anteriores por outros clubes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online
