Vitória de olho no Confiança: apresentação de Rúben e bastidores das contratações Nesta terça-feira (1º), Wilton Matos traz os detalhes da apresentação oficial de Rúben Rodrigues, analisa as falas do executivo Gustavo... Sociedade Online|Do R7 01/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h37 ) twitter

Nesta terça-feira (1º), Wilton Matos traz os detalhes da apresentação oficial de Rúben Rodrigues, analisa as falas do executivo Gustavo Vieira sobre o perfil de contratações do clube e atualiza os treinos focados no confronto contra o Confiança, dia 8, pela Copa do Nordeste.

