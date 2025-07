Vitória desiste da contratação de jogador estrangeiro O lateral esquerdo Matías Sepúlveda não vai reforçar o Vitória para o restante da temporada. O rubro-negro baiano desistiu do negócio... Sociedade Online|Do R7 28/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h38 ) twitter

O lateral esquerdo Matías Sepúlveda não vai reforçar o Vitória para o restante da temporada. O rubro-negro baiano desistiu do negócio após Universidad de Chile exigir o valor integral da multa de 1 milhão de dólares à vista por 100% dos direitos do atleta. O Vitória tentou dar continuidade a negociação, oferecendo um valor maio de entrada, mas o Universidad de Chile não aceitou, então a diretoria do leão resolveu encerrar as negociações.

