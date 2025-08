Vitória é condenado a pagar valor milionário a ex-zagueiro O Vitória foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 5 milhões ao zagueiro Bruno Uvini por atrasos salariais e irregularidades... Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h19 ) twitter

Vitória é condenado a pagar valor milionário a ex-zagueiro Sociedade Online

O Vitória foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 5 milhões ao zagueiro Bruno Uvini por atrasos salariais e irregularidades contratuais. A sentença foi proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Salvador após a concessão de rescisão indireta ao jogador, permitindo que ele deixasse o clube e assinasse com outra equipe. De acordo o advogado do atleta o valor inicial da condenação é de R$ 4,5 milhões, mas já ultrapassa os R$ 5 milhões com a correção monetária, juros e multas.

