Vitória encara o líder Flamengo para sair da zona de rebaixamento
Em busca de um respiro na tabela, o Vitória tem um desafio difícil nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã. O Leão da Barra enfrenta o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, pela 21ª rodada da Série A. O duelo de rubro-negros promete ser intenso, com objetivos opostos: enquanto o time carioca briga pelo título, os baianos lutam para escapar do rebaixamento.
