Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Vitória encara o líder Flamengo para sair da zona de rebaixamento

Em busca de um respiro na tabela, o Vitória tem um desafio difícil nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã. O Leão da Barra enfrenta...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Vitória encara o líder Flamengo para sair da zona de rebaixamento Sociedade Online

Em busca de um respiro na tabela, o Vitória tem um desafio difícil nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã. O Leão da Barra enfrenta o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, pela 21ª rodada da Série A. O duelo de rubro-negros promete ser intenso, com objetivos opostos: enquanto o time carioca briga pelo título, os baianos lutam para escapar do rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.