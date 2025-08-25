Vitória encara o líder Flamengo para sair da zona de rebaixamento Em busca de um respiro na tabela, o Vitória tem um desafio difícil nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã. O Leão da Barra enfrenta... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h19 ) twitter

Em busca de um respiro na tabela, o Vitória tem um desafio difícil nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã. O Leão da Barra enfrenta o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, pela 21ª rodada da Série A. O duelo de rubro-negros promete ser intenso, com objetivos opostos: enquanto o time carioca briga pelo título, os baianos lutam para escapar do rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

