Vitória entra no Z-4 após empate com o Juventude O Vitória empatou em 2×2 com o Juventude no Barradão. Com isso, somou apenas um ponto e chegou aos 19 na tabela do Brasileirão. O Vasco... Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitória entra no Z-4 após empate com o Juventude Sociedade Online

O Vitória empatou em 2×2 com o Juventude no Barradão. Com isso, somou apenas um ponto e chegou aos 19 na tabela do Brasileirão. O Vasco venceu o Santos e também alcançou 19 pontos. No entanto, o time carioca tem cinco vitórias, contra apenas três da equipe baiana. Por esse critério de desempate, o Vitória caiu para a zona de rebaixamento. O momento é delicado para o clube baiano.

Saiba mais sobre a situação do Vitória e o próximo desafio contra o Flamengo consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Advogada de maratonista atropelado atualiza estado de saúde do atleta

Família de maratonista atropelado descarta acordo imediato

Triplo homicídio em Ilhéus choca Fabrício Cunha