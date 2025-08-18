Vitória entra no Z-4 após empate com o Juventude
O Vitória empatou em 2×2 com o Juventude no Barradão. Com isso, somou apenas um ponto e chegou aos 19 na tabela do Brasileirão. O Vasco venceu o Santos e também alcançou 19 pontos. No entanto, o time carioca tem cinco vitórias, contra apenas três da equipe baiana. Por esse critério de desempate, o Vitória caiu para a zona de rebaixamento. O momento é delicado para o clube baiano.
