Vitória informa cirurgia de Rúben Ismael e novidades para sócios

O Esporte Clube Vitória atualizou, nesta quarta-feira (13), a situação médica do volante português Rúben Ismael. O atleta foi submetido...

O Esporte Clube Vitória atualizou, nesta quarta-feira (13), a situação médica do volante português Rúben Ismael. O atleta foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. A intervenção foi realizada com êxito. A partir desta quinta-feira (14), Rúben inicia o processo de reabilitação no Departamento de Saúde e Performance do clube.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre as novidades do Vitória e a situação do jogador!

