Vitória informa cirurgia de Rúben Ismael e novidades para sócios O Esporte Clube Vitória atualizou, nesta quarta-feira (13), a situação médica do volante português Rúben Ismael. O atleta foi submetido... Sociedade Online|Do R7 14/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitória informa cirurgia de Rúben Ismael e novidades para sócios Sociedade Online

O Esporte Clube Vitória atualizou, nesta quarta-feira (13), a situação médica do volante português Rúben Ismael. O atleta foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. A intervenção foi realizada com êxito. A partir desta quinta-feira (14), Rúben inicia o processo de reabilitação no Departamento de Saúde e Performance do clube.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre as novidades do Vitória e a situação do jogador!

Leia Mais em Sociedade Online:

Operação investiga fraude no cumprimento de contratos do TJBA

Comunidade de Sapiranga sofre com escuridão e obra inacabada

Tourette pode passar a ser considerada deficiência para fins legais