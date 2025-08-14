Vitória informa cirurgia de Rúben Ismael e novidades para sócios
O Esporte Clube Vitória atualizou, nesta quarta-feira (13), a situação médica do volante português Rúben Ismael. O atleta foi submetido...
O Esporte Clube Vitória atualizou, nesta quarta-feira (13), a situação médica do volante português Rúben Ismael. O atleta foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. A intervenção foi realizada com êxito. A partir desta quinta-feira (14), Rúben inicia o processo de reabilitação no Departamento de Saúde e Performance do clube.
