Vitória intensifica preparação para enfrentar o São Paulo
Carille comanda treino tático e define ajustes defensivos. Equipe treinou na manhã desta quarta (06), com foco em finalizações, transições...
Na manhã desta quarta-feira (06), o elenco do Vitória se reapresentou às 8h30 no CT Manoel Pontes Tanajura e deu sequência à preparação para o confronto diante do São Paulo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida acontece neste sábado (09), às 18h30, no Estádio MorumBIS, na capital paulista.
