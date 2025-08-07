Vitória intensifica preparação para enfrentar o São Paulo Carille comanda treino tático e define ajustes defensivos. Equipe treinou na manhã desta quarta (06), com foco em finalizações, transições... Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h58 ) twitter

Vitória intensifica preparação para enfrentar o São Paulo Sociedade Online

Na manhã desta quarta-feira (06), o elenco do Vitória se reapresentou às 8h30 no CT Manoel Pontes Tanajura e deu sequência à preparação para o confronto diante do São Paulo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida acontece neste sábado (09), às 18h30, no Estádio MorumBIS, na capital paulista.

