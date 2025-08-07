Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Vitória intensifica preparação para enfrentar o São Paulo

Carille comanda treino tático e define ajustes defensivos. Equipe treinou na manhã desta quarta (06), com foco em finalizações, transições...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Vitória intensifica preparação para enfrentar o São Paulo Sociedade Online

Na manhã desta quarta-feira (06), o elenco do Vitória se reapresentou às 8h30 no CT Manoel Pontes Tanajura e deu sequência à preparação para o confronto diante do São Paulo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida acontece neste sábado (09), às 18h30, no Estádio MorumBIS, na capital paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.