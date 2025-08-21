Vitória intensifica treinos para enfrentar o Flamengo O Vitória retomou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (20), no Centro de Treinamento. Sociedade Online|Do R7 21/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h39 ) twitter

Vitória intensifica treinos para enfrentar o Flamengo Sociedade Online

O Vitória retomou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira (20), no Centro de Treinamento. A equipe segue em preparação para enfrentar o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.

