Vitória: novas do mercado, boletim médico e mais… Sextou, e tem Destaque Esportivo com Wilton Matos! Vem saber tudo sobre a oficialização da contratação de Renzo López, o resultado... Sociedade Online|Do R7 04/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitória: novas do mercado, boletim médico e mais… Sociedade Online

Sextou, e tem Destaque Esportivo com Wilton Matos! Vem saber tudo sobre a oficialização da contratação de Renzo López, o resultado do segundo jogo do Sub-15 pela Copa 2 de Julho e a situação médica do zagueiro Neris.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

Carreta e caminhão baú colidem na BR-242; duas pessoas morrem

Explosão em Maragogi: MPT fala sobre tragédia que matou dois irmãos

Abordagem termina em tiros e mortes no Subúrbio de Salvador