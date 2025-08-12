Vitória participa de eventos da CBF e se prepara para rodada do Brasileirão O Esporte Clube Vitória segue atuando dentro e fora de campo. Nesta segunda-feira (11), o presidente Fábio Mota e o coordenador médico... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h59 ) twitter

O Esporte Clube Vitória segue atuando dentro e fora de campo. Nesta segunda-feira (11), o presidente Fábio Mota e o coordenador médico Marcelo Côrtes representaram o clube em dois eventos importantes promovidos pela CBF, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades do Vitória!

