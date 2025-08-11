Vitória pode encerrar contrato de meio-campista O contrato entre o meia Jean Mota e o Esporte Clube Vitória pode estar se aproximando de um desfecho. O atleta que está emprestado... Sociedade Online|Do R7 11/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h59 ) twitter

Vitória pode encerrar contrato de meio-campista Sociedade Online

O contrato entre o meia Jean Mota e o Esporte Clube Vitória pode estar se aproximando de um desfecho. O atleta que está emprestado para o Vila Nova-GO disputando a segunda divisão do campeonato brasileiro deve rescindir com o rubro negro baiano nos próximos dias. A diretoria do Vitória enviou uma proposta a equipe que cuida da carreira de Jean e a expectativa é que o acordo seja aceito.

