Vitória pode encerrar contrato de meio-campista
O contrato entre o meia Jean Mota e o Esporte Clube Vitória pode estar se aproximando de um desfecho. O atleta que está emprestado...
O contrato entre o meia Jean Mota e o Esporte Clube Vitória pode estar se aproximando de um desfecho. O atleta que está emprestado para o Vila Nova-GO disputando a segunda divisão do campeonato brasileiro deve rescindir com o rubro negro baiano nos próximos dias. A diretoria do Vitória enviou uma proposta a equipe que cuida da carreira de Jean e a expectativa é que o acordo seja aceito.
O contrato entre o meia Jean Mota e o Esporte Clube Vitória pode estar se aproximando de um desfecho. O atleta que está emprestado para o Vila Nova-GO disputando a segunda divisão do campeonato brasileiro deve rescindir com o rubro negro baiano nos próximos dias. A diretoria do Vitória enviou uma proposta a equipe que cuida da carreira de Jean e a expectativa é que o acordo seja aceito.
Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: