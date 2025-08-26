Logo R7.com
Vitória sofre goleada histórica para o Flamengo

A noite desta segunda-feira (25) foi um verdadeiro pesadelo para os torcedores do Vitória. Em 90 minutos de puro terror, o Leão da...

Vitória sofre goleada histórica para o Flamengo

A noite desta segunda-feira (25) foi um verdadeiro pesadelo para os torcedores do Vitória. Em 90 minutos de puro terror, o Leão da Barra sofreu uma sonora goleada de 8 a 0 do Flamengo, a maior da história do Brasileirão de pontos corridos. Os gols da equipe carioca foram marcados por Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

