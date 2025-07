Vitória tem desfalques para jogo contra o Sport O Vitória encara o Sport, nesta quarta-feira (22) no Barradão, às 21h30 pela 16ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro baiano terá um... Sociedade Online|Do R7 22/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h39 ) twitter

Vitória tem desfalques para jogo contra o Sport Sociedade Online

O Vitória encara o Sport, nesta quarta-feira (22) no Barradão, às 21h30 pela 16ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro baiano terá um desfalque no seu banco de reserva, o goleiro Thiago Couto não será opção, pois ele pertence ao clube pernambucano. A diretoria decidiu por não pagar a taxa de R$ 1 milhão para contar com o substituto de Lucas Arcanjo, que terá como reserva nessa partida o goleiro Alexandre Fintelman. Outro desfalque do Leão da Barra, será o atacante Osvaldo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não entra em campo na próxima rodada.

Para mais detalhes sobre a situação do Vitória e o confronto contra o Sport, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

