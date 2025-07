Vitória x Confiança: quem entra em campo? Wilton Matos traz os detalhes No destaque esportivo com Wilton Matos, você confere a provável escalação do Vitória para o duelo desta terça (8) contra o Confiança... Sociedade Online|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

No destaque esportivo com Wilton Matos, você confere a provável escalação do Vitória para o duelo desta terça (8) contra o Confiança, pela Copa do Nordeste, no Barradão. E ainda: o resultado do time feminino em mais uma partida eletrizante.

