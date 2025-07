Zagueiro do Bahia volta a ser titular O zagueiro Gabriel Xavier vai ser titular na equipe do Bahia, que enfrenta o Juventude neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro... Sociedade Online|Do R7 25/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zagueiro do Bahia volta a ser titular Sociedade Online

O zagueiro Gabriel Xavier vai ser titular na equipe do Bahia, que enfrenta o Juventude neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Titular absoluto no ano passado, o zagueiro enfrentou uma lesão no início da atual temporada, e desde então fez 14 jogos com a camisa tricolor. Xavier assume a posição de Ramos Mingo, suspenso no último jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

Senadores dos EUA criticam tarifas contra Brasil

Carlos Muniz Filho apresenta propostas para entrar na política

Vitor do Povo responsabiliza aliados e antecessores por dívida