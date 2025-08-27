Zelador provoca incêndio e agride subsíndica em condomínio Um zelador é acusado de provocar um princípio de incêndio em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta... Sociedade Online|Do R7 27/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h58 ) twitter

Zelador provoca incêndio e agride subsíndica em condomínio

Um zelador é acusado de provocar um princípio de incêndio em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (27), e de agredir a subsíndica. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h45 para conter as chamas, mas ao chegar ao local encontrou também duas pessoas feridas, ambas com traumas físicos, mas sem sinais de intoxicação por fumaça.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

