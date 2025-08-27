Logo R7.com
Zelador provoca incêndio e agride subsíndica em condomínio

Um zelador é acusado de provocar um princípio de incêndio em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta...

Um zelador é acusado de provocar um princípio de incêndio em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (27), e de agredir a subsíndica. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h45 para conter as chamas, mas ao chegar ao local encontrou também duas pessoas feridas, ambas com traumas físicos, mas sem sinais de intoxicação por fumaça.

