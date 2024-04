Cidades |Do R7

Veja dicas para evitar acidentes com eletricidade em casa Segundo a Abracopel, os choques elétricos representam mais da metade desses acidentes

Choques elétricos representam mais da metade das ocorrências Choques elétricos representam mais da metade das ocorrências (Edu Garcia/R7 - 6/9/2022)

O número de acidentes com eletricidade cresceu no Brasil. Nos seis primeiros meses de 2023, foram registradas quase mil ocorrências que envolveram choques, raios e incêndios provocados por energia elétrica.

Os dados são da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade). Segundo eles, os choques elétricos representam mais da metade desses acidentes e os casos tiveram um aumento de 15%.

De acordo com especialistas, a maior parte desses acidentes acontece em casa, em situações do dia a dia. Veja abaixo uma lista com dicas para evitar acidentes elétricos.

Cuidados em casa

— Não faça "pequenos consertos" elétricos em sua casa. Sempre procure um profissional habilitado. Muitos acidentes veem acontecendo durante a chamada "manutenção caseira";

— Quando for limpar um aparelho elétrico, desligue-o da tomada. E, ao retirar o plugue, não puxe-o pelo fio;

— Evite utilizar benjamins ou extensões improvisadas. Vários aparelhos ligados em uma mesma tomada podem causar sobrecarga de energia, posterior curto-circuito, e o resultado será um incêndio;

— Não mexa em eletrodomésticos nem eletrônicos com as mãos ou os pés molhados nem em locais com água e umidade. Água e eletricidade não são amigas. A pele molhada facilita a passagem da corrente elétrica e intensifica o choque;

— Nunca troque a chave "inverno-verão" do seu chuveiro com ele ligado e, também, nunca com o corpo molhado;

— Trocar lâmpada é algo muito simples, certo? Errado. Tudo relacionado a eletricidade precisa de cuidado: tenha a certeza de que o interruptor está desligado, e nunca toque na parte metálica da lâmpada;

— Não encoste os fios dos aparelhos em superfícies quentes. E também não passe as extensões por baixo de tapetes. Muitos incêndios começam assim;

— Se tiver crianças pequenas em casa, instale protetores de plástico em tomadas;

— Preste atenção aos aparelhos elétricos no banheiro: deixe o secador e a chapinha no quarto. Nunca os use com o corpo úmido nem o banheiro molhado.

Cuidados na rua

— Na rua, se vir um fio caído não chegue perto dele, mesmo que ache ser de telefonia; você não é um especialista. Previna-se!;

— Nunca, jamais tente resgatar uma pipa presa na rede aérea. Deixe-a lá!;

— A piscina é um local de lazer. Nunca leve aparelhos de som ligados à tomada nem qualquer outro equipamento que precise ser carregado;

— Não arrisque sua vida ao subir em árvores próximas à rede aérea, não colha frutas com objeto metálico.

Cuidados com o celular

— O celular tem feito muitas vítimas pelo Brasil. Por isso nunca use carregador pirata (ele pode explodir), nunca recarregue seu celular em cima de locais de fácil combustão, como camas, sofás, almofadas. Nunca mexa nem jogue no celular enquanto ele está carregando, espere terminar a carga e, aí sim, pode usá-lo normalmente.

