Vice-prefeito de cidade baiana morre aos 59 anos após enfartar em comício Marcelo Sales era candidato a vereador em Paripiranga, a 325 km de Salvador; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu Cidades|Do Estadão Conteúdo 09/09/2024 - 15h05 (Atualizado em 09/09/2024 - 15h06 )



Marcelo Sales faleceu durante um comício na Bahia Divulgação/PT Bahia

Marcelo Sales (PT), vice-prefeito de Paripiranga, cidade a 325 km de Salvador, na Bahia, e candidato a vereador na cidade, faleceu na noite deste domingo (8), após sofrer um enfarte fulminante. Sales tinha 59 anos e estava em um comício do candidato a prefeito Talisson Santa Rosa (PSD) na zona rural do município. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Sales era presidente municipal do Partido dos Trabalhadores e cumpria seu segundo mandato como vice-prefeito. Fora da política, era agricultor. O PT, por meio de seu diretório estadual da Bahia, lamentou. “O Partido dos Trabalhadores da Bahia recebeu com grande pesar a notícia do falecimento de Marcelo Ricardo de Sales Rabelo”.

Talisson Santa Rosa, candidato apoiado por Sales, publicou em sua conta no Instagram que está absorvendo e entendendo a notícia e expressou “profundos sentimentos à família”. Por sua vez, o atual prefeito da cidade, Justino Neto (PSD), disse que Sales era seu amigo e agradeceu pelos mandatos juntos. “Sua presença sempre foi um pilar de união, e sua falta será profundamente sentida”, escreveu

A Câmara Municipal de Paripiranga, para onde Sales concorria neste ano, ressaltou em suas redes sociais o “legado de serviço e compromisso com o próximo” do falecido candidato.