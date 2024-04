Alerta: Chuvas intensas atingirão diversos estados brasileiros nesta semana

Alto contraste

A+

A-

Calamidade pública: atingidos pela chuva em SP podem sacar FGTS Calamidade pública: atingidos pela chuva em SP podem sacar FGTS (Edital Concursos Brasil)

O mês de março terminará com chuvas intensas e temporais em grande parte do país. Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Climatempo, os temporais permanecerão ao longo de toda a semana, principalmente no Centro-Oeste. Em Rondonópolis, cidade do estado de Mato Grosso, as chuvas poderão ultrapassar a marca de 130 mm até quarta-feira (27).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• 209 mil beneficiários do INSS podem sacar até R$ 84.720; veja como consultar

• Rede de fast food é condenada por adulterar data de validade de produtos

• 7 ervas que você pode ter no quintal são PODEROSAS para atrair abundância

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.