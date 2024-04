Alerta do Inmet: Chuvas intensas e altas temperaturas no Brasil nas próximas semanas

Foto: Roman Mikhailiuk/Shutterstock

As chuvas intensas se manterão presentes no Brasil por mais algumas semanas. Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os volumes poderão ultrapassar os 80 mm em diversas regiões, especialmente no centro-norte brasileiro. Os precipitados acontecerão principalmente pela combinação de calor, alta umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no extremo norte do país.

