Alerta: Golpe do Reboleto ameaça consumidores brasileiros

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

Os criminosos encontraram uma nova maneira de aplicar golpes nos consumidores brasileiros. O novo golpe consiste na alteração dos boletos e do QR Code do Pix para que os valores sejam depositados nas contas de laranjas. Assim, como a alteração ocorre apenas no código de barras, os consumidores acreditam que o boleto é verdadeiro e acabam realizando o pagamento para contas erradas.

