Conta de luz no Rio de Janeiro terá aumento de 3%: saiba como se preparar

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou um novo reajuste nas contas de luz dos moradores do Rio de Janeiro. Segundo a decisão publicada pela agência, haverá um aumento de 3% para os clientes de baixa tensão, referentes a residências e pequenos comércios. O reajuste será aplicado pela Enel Rio, refletindo diversos fatores econômicos do cenário do estado.

