Descubra as diferenças entre G e J em palavras do português

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

Em diversos idiomas do mundo, os alfabetos acompanham letras com sons parecidos. Obviamente, o português não é uma exceção. Por esse ângulo, metaforicamente a letra “X” parece ser um rival histórico de “CH”, do mesmo modo que “J” e “G”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• É com G ou com J? 4 palavras do português que parecem pegadinhas

• Contagem regressiva! Outono começa daqui a poucas horas; veja como fica o clima

• Remédio proibido nos EUA é comum no Brasil e não precisa de receita

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.