Descubra como o clima pode mudar da água para o vinho com a chegada do outono

O fim do verão está se aproximando, abrindo espaço para as temperaturas amenas do outono. Previsto para se iniciar às 00h06 desta quarta-feira (20), o outono se estenderá até as 17h51 do dia 20 de junho. Segundo a previsão do tempo, as temperaturas mais baixas já marcarão presença no primeiro dia da nova estação.

