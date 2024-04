Descubra como obter a conta prata ou ouro no Gov.br

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024 se iniciou na última sexta-feira (15). Neste ano, os cidadãos que utilizarem a declaração pré-preenchida terão prioridade no recebimento da restituição. No entanto, a modalidade só está disponível para quem tenha conta nível prata ou ouro no sistema Gov.br.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Quer ser aluno da USP? Universidade libera 12 mil vagas em formato EAD

• Declaração pré-preenchida: como obter a conta prata ou ouro no Gov.br?

• Neymar é um dos atletas mais ricos do mundo (mas o 1º lugar não é dele)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.