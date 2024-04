Descubra como será o clima com a chegada do outono!

Alto contraste

A chegada do outono no Brasil está prevista para esta quarta-feira (20), dando fim aos dias de calor intenso do verão. Segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o centro do país irá enfrentar uma diminuição da chuva, especialmente no semiárido nordestino. No entanto, as regiões Norte e Nordeste continuarão com a presença dos precipitados, devido à ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

