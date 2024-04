Descubra como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional

Alto contraste

A+

A-

É de graça? Tem versão digital? Veja as principais alterações feitas no novo RG É de graça? Tem versão digital? Veja as principais alterações feitas no novo RG (Edital Concursos Brasil)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi criada pelo Governo Federal com o intuito de padronizar a emissão do modelo para as 27 unidades federativas brasileiras e diminuir o risco de fraudes de identificação no Brasil. Com ele, o Registro Geral, conhecido popularmente como RG, deixa de ser utilizado como número de identificação dos cidadãos. O CPF passa a ser o número padrão dos documentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Cartão Nubank cancelado: é possível reativar o roxinho? Veja é caso perdido

• Nova CIN: Como solicitar o documento que substitui o RG?

• Não ache que só existe letra ‘T’: há uma letra ‘L’ perdida no teste de percepção

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.