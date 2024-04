Descubra quanto custa abrir grandes franquias como Cacau Show e Burger King

Alto contraste

Grana curta nesta Páscoa? Calma, Cacau Show fará sorteio de 3 mil ovos Grana curta nesta Páscoa? Calma, Cacau Show fará sorteio de 3 mil ovos (Edital Concursos Brasil)

As franquias são uma boa opção para quem deseja investir em uma nova empresa, mas que deseja uma marca já consolidada no mercado. Em fevereiro deste ano, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) atualizou quais são as maiores franquias do Brasil. Ao analisar os dados de 2023, a ABF chegou a conclusão de que o McDonald’s, Subway, AmPm, Cacau Show e Burger King são as maiores franquias de alimentação do país.

