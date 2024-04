Descubra quem terá prioridade na Restituição do IRPF 2024

Alto contraste

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 se inicia nesta sexta-feira, 15 de março, e segue até o dia 31 de maio. Neste ano, os contribuintes que optarem por utilizar o modelo pré-preenchido terão prioridade no pagamento das restituições da Receita Federal. Além disso, aqueles que selecionarem a restituição via Pix também contarão com a prioridade.

