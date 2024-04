Descubra se a Sexta-feira Santa é feriado nacional

Alto contraste

Quando será a Páscoa em 2023? Veja se a data é feriado no calendário

Com a aproximação da semana santa, os brasileiros começam a se questionar se a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão são considerados feriados nacionais. Essa condição é aplicada somente na Sexta-feira da Paixão, visto que a quinta-feira santa é considerada ponto facultativo em alguns municípios. No caso do ponto facultativo, a decisão de conceder a folga ou não aos trabalhadores fica a cargo dos empregadores.

